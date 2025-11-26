SEGRE

L’Encreuat, vencedor de la Ruta de la Tapa de Lleida

Els responsables del Bar L’Encreuat reben el guardó a la millor tapa de Lleida. - DEFOTO

Redacció

El Bar L’Encreuat ha estat el guanyador de la Ruta de la Tapa de Lleida amb la seua creació Xipy Burg, una minihamburguesa sobre xampinyons a la planxa amb allioli, alls, amanida fresca i calamarsons. El segon premi ha estat per a Caravista i el seu tàrtar de petxines variades i pera de Lleida, mentre que el Bar Restaurante Julián es va emportar el guardó de valoració popular gràcies a la torrada de gambes amb allioli, que va rebre 428 vots dels participants.

