L’Encreuat, vencedor de la Ruta de la Tapa de Lleida
El Bar L’Encreuat ha estat el guanyador de la Ruta de la Tapa de Lleida amb la seua creació Xipy Burg, una minihamburguesa sobre xampinyons a la planxa amb allioli, alls, amanida fresca i calamarsons. El segon premi ha estat per a Caravista i el seu tàrtar de petxines variades i pera de Lleida, mentre que el Bar Restaurante Julián es va emportar el guardó de valoració popular gràcies a la torrada de gambes amb allioli, que va rebre 428 vots dels participants.