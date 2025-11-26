25
Més de 480 sentències per violència masclista a Lleida
El 25% dels condemnats des de començament d’any tenen entre 18 i 30 anys
Els jutjats lleidatans han dictat aquest any un total de 487 sentències fermes per delictes de violència de gènere, la qual cosa en representa més de 10 a la setmana, segons les dades publicades pel ministeri de Justícia. En total, s’han imposat 2.505 penes i mesures, de les quals 300 van suposar presó. Del total de condemnats, més del 25% tenien entre 18 i 30 anys. Així mateix, els tribunals han tramitat 108 mesures de protecció a víctimes de violència masclista, de les quals 73 es troben en vigor, segons les dades de Justícia.
Així mateix, més del 83% de les víctimes de violència sexual són dones. Així es desprèn de l’estadística de victimitzacions del ministeri de l’Interior. El 2024 es van denunciar 286 delictes sexuals contra dones a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa un augment del 34,3% respecte al 2023. Del total de victimitzacions, 111 eren menors d’edat. Per tipus de delicte, es van denunciar 107 violacions a dones a la demarcació de Lleida, gairebé el doble que l’any anterior. Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències envers les Dones, ahir es van organitzar diferents actes reivindicatius. Molts van posar el focus en la violència digital, cada vegada més present i que afecta sobretot les més joves. Segons el balanç del telèfon d’atenció 900 900 120, des del 2021 s’han registrat 33 trucades de lleidatanes que afirmaven haver patit violència digital. Fins a l’octubre, la línia de la Generalitat ha rebut 281 trucades des de les comarques lleidatanes, de les quals 108 eren de dones amb fills menors que convivien en el nucli familiar.
Mentrestant, segons les dades del departament d’Igualtat, l’any passat el Servei d’Acolliment i Recuperació va atendre un total de 9 dones i 10 fills a Lleida mentre que n’hi va haver 10 d’ateses als Serveis Substitutoris de la Llar. Pel que fa al Servei d’Intervenció Especilitzada, a Lleida i el Pirineu van acollir 1.205 dones, de les quals 44 eren adolescents.
Criden a “teixir resistències” contra el masclisme “estructural”
A Lleida, la Coordinadora Feminista va convocar una concentració a la plaça Catedral en la qual van reivindicar més recursos, serveis i acabar amb un sistema “que revictimitza” les dones. En aquest sentit, van reclamar un centre públic d’acollida integral de dones i mesures contra l’explotació sexual i una “justícia reparadora”. Així mateix, van instar a sortir al carrer i “teixir resistències” contra el masclisme “estructural”. “Ens volem vives i despertes. Visca la lluita feminista!, van clamar. També hi van participar altres entitats com la PAH. La jornada va comptar amb mobilitzacions en diversos punts de la geografia catalana, com la manifestació a Barcelona, que va reunir 1.400 persones segons la Urbana.