EMERGÈNCIES
Simulacre d’accident a l’aeroport de la Seu
Amb un centenar de persones, entre figurants i operatius
Aeroports de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat van organitzar ahir al matí un simulacre d’accident d’un avió comercial amb quinze passatgers i quatre persones de tripulació a bord a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. El suposat incident recreava, segons van informar fonts del Govern, les maniobres d’enlairament, quan l’aeronau punxava una roda i provocava que aquesta acabés a l’herba, fora de la pista, amb abocament de combustible, però sense incendi.
L’exercici, que va comptar amb la participació d’un centenar de persones, entre operatius i figurants, va posar a prova la resposta de l’aeroport, que va activar el seu Pla d’Autoprotecció (PAU) en Emergència. Així mateix es va activar el Pla Especial per a Emergències Aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT), i es va practicar la coordinació operativa amb els serveis externs de l’aeroport, així com amb els serveis d’emergències d’Andorra.
Els bombers del mateix aeroport (tres persones) van llançar escuma sobre el combustible. També van participar-hi quinze bombers de la Generalitat dels parcs de la Seu, Montferrer, Organyà i de la Regió d’Emergències de Lleida, a part d’efectius del SEM, amb un equip de psicòlegs, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals, entre d’altres.