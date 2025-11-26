Torna un clàssic del Nadal a Lleida: instal·len la pista de gel de la plaça Sant Joan
Obrirà portes divendres i estarà operativa fins el 19 de gener
Un grup d’operaris instal·lava aquest dimarts la pista de gel de la plaça Sant Joan de Lleida, que obrirà divendres i serà operativa en horari de tarda fins al 19 de desembre. Del 20 de desembre al 19 de gener obrirà matí i tarda.
La ciutat de Lleida donarà divendres per iniciada la campanya nadalenca amb l’encesa de més de 19 quilòmetres de llums en carrers i places, al voltant d’un quilòmetre més que l’any passat, i el triple de grans elements decoratius a la via pública fins a arribar a 946, dels quals 37 en tres dimensions. Tots els llums són led de baix consum. “Volem que Lleida brilli una vegada més”, va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa, aquesta setmana durant l'acte de presentació de la campanya de Nadal.
Hi haurà elements decoratius en 15 barris, així com 12 grans arbres de Nadal, el més gran de 14 metres d’altura a Ricard Viñes. Per primera vegada n’hi haurà a la Mariola, Camp d’Esports i Llívia, els dos últims naturals, que després seran replantats. Com a novetat, també s’il·luminaran les fonts de l’avinguda Catalunya i les places la Pau i de França.
Així mateix, hi haurà màping renovat a la façana de la Paeria. S’estrenarà també divendres i en total es preveuen 20 sessions, cinc més que el Nadal passat, els dies 6, 13 i 20 de desembre.