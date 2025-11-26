25
Tretze lleidatanes assassinades per parelles o exparelles des del 2003
Aquests feminicidis han deixat orfes 15 nens i adolescents
UGT. El sindicat va elaborar ahir a Lleida un mural amb 82 flors, una per cada dona assassinada a Espanya aquest any. - UGT
CCOO. A Lleida, el sindicat va organitzar una jornada sobre violència vicària i un acte a la plaça Ricard Viñes. - CCOO
Balaguer. Celebració de l’acte institucional i activitats de sensibilització contra les violències masclistes. - RÀDIO BALAGUER
Tàrrega. “Volem xarxes segures, espais lliures, relacions sanes i una societat que posi la vida i la dignitat de les dones al centre”, va reivindicar ahir el manifest llegit a Tàrrega. Un acte que es va tancar amb la coral de l’Escola Ondara. - JORDI ECHEVARRIA
Tremp. Un moment de la lectura del manifest institucional contra les violències masclistes.
Les Borges Blanques. Concentració ahir al consell comarcal de les Garrigues amb motiu del 25-N. - AJUNTAMENT DE TREMP
La plaça del Clot de les Granotes va acollir ahir un acte de memòria i de reivindicació convocat per Marea Lila. Sota el lema “No morim, ens maten”, van reclamar més recursos i van recordar la carències que encara existeixen al sistema. L’acte va comptar també amb una concentració i la lectura del manifest. “Ens volem lliures, vives i rebels contra les violències masclistes, racistes i colonials”, van reivindicar.
Teresa, Tony, Dominga, Emma, Celia, Anna, Sabrina, Ilham, Alba, Mónica, Irina, Elisabet i Beatriz. Són els noms de les tretze dones assassinades per les seues parelles o exparelles des del 2003 a les comarques lleidatanes, des que es tenen registres oficials de la xifra més negra de la violència machista. Els últims es van produir el 2023: al gener un home va avisar els Mossos a Balaguer que la seua parella s’havia suïcidat, però es va determinar que era un crim. A l’octubre d’aquest any, va ser trobat el cos sense vida d’una jove de 28 anys, enterrat en un hort sota d’unes peces de formigó a Torallola. La seua parella va ser detinguda. Ambdós feminicidis encara estan sense jutjar. Des del 2003, un total de 15 menors d’edat s’han quedat orfes a causa de la violència masclista a les comarques lleidatanes.
Així mateix, encara que les xifres oficials no ho inclouen, el juliol passat va ser empresonat un veí de Balaguer de 33 anys que va causar un accident el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en el qual va morir la seua parella, que anava de copilot. Sospiten que la va fer pujar per força al vehicle. En el conjunt de l’Estat, 38 dones han estat assassinades per les seues parelles o exparelles i tres menors han estat víctimes de crims vicaris en el que va del 2025. Mentrestant, cada dia es presenten a Espanya 570 denúncies per violència de gènere i 58 per violència sexual, 14 de les quals per violació. En l’acte institucional celebrat ahir a Barcelona, la consellera d’Igualtat, Eva Menor, va recordar que hi ha un servei específic en l’àmbit digital i va expressar la voluntat d’aprovar el pacte contra les violències masclistes amb el “màxim de consens”. En un altre ordre de coses, la subdelegació del Govern central a Lleida reconeix Down Lleida amb els Premis Menina 2025.