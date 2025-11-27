INICIATIVES
Contes i massatges a Pardinyes
La Biblioteca va acollir una activitat del ‘Nascuts per Llegir’
La Biblioteca municipal de Pardinyes va acollir ahir una sessió de “massatges i cançons” a càrrec de Gemma Carreras, una activitat dirigida a famílies amb fills petits que va combinar el contacontes amb l’aprenentatge de dinàmiques de tacte. La trobada va permetre als assistents descobrir maneres d’aportar calma, introduir rutines diàries i disfrutar d’un espai compartit de benestar i vincle afectiu. La iniciativa s’emmarca en el programa Nascuts per Llegir, que busca fomentar la lectura des dels primers mesos de vida i reforçar el vincle entre famílies, llibres i salut. L’any que ve, el projecte comptarà amb la participació de 70 biblioteques i més de 50 CAP.