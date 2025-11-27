IGUALTAT
Dones migrades expliquen les seues vivències a Lleida
En el XIV Memorial Hortènsia Alonso, amb motiu del 25-N
La 14a edició del Memorial Hortènsia Alonso es va celebrar ahir a l’Auditori del campus de Cappont de la Universitat de Lleida, en el marc dels actes del Dia Internacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, i va abordar les experiències de les dones migrades. La jornada, que va estar conduïda i moderada per la subdirectora de SEGRE Glòria Farré, va començar amb la conferència de la psicòloga Úrsula Santa Cruz, qui va abordar les violències i el racisme que pateixen les dones en situació migratòria. A més, la fundadora de Dones Unides entre Terres i investigadora, Norma Véliz, va impartir una altra conferència sobre aquest tema. Per la seua part, la psicòloga M. Jesús Herrera es va centrar en aquest tipus de situacions i discriminacions en l’àmbit laboral. Finalment, el Memorial va acabar amb una taula redona testimonial, que va comptar amb l’aportació de dos dones, Fatima Talbi Apraou (nascuda al Marroc) i Diane Kabuo Kalyansnzighu (originària del Congo), que van explicar les seues històries, amb moments molt durs, que van impressionar el públic assistent. El Memorial Hortènsia Alonso està coorganitzat per la regidoria de Polítiques Feministes de la Paeria, la Unitat d’Igualtat i Diversitats de la UdL i Creu Roja-Lleida, amb el suport de Dones Lleida, Marea Lila i el departament d’Igualtat.