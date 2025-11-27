ENTREVISTA
L’emèrit no es penedeix
Joan Carles I no té remordiments malgrat que confia que els espanyols el perdonin. Assegura que del que se sent més orgullós és de la Constitució
El rei emèrit Joan Carles I va assegurar que no es penedeix dels seus “errors” en el pla personal encara que confia que els espanyols l’acabin perdonant, mentre va defensar la tasca que està fent el seu fill Felip VI, a qui no va dubtar a definir com un “bon rei”.
Qui va ser rei durant gairebé quatre dècades va oferir una entrevista a la cadena de televisió francesa France 3 en el seu exili a Abu Dhabi amb motiu de la recent publicació a França de Reconciliación, les seues memòries, en les quals repassa la seua vida, començant per la seua arribada a Espanya, la relació amb Franco passant per la Transició i acabant per l’abdicació i exili.
En l’entrevista, feta per Stéphane Bern i sota el títol Joan Carles I: Les confidències d’un rei en desgràcia, el rei emèrit va defensar el seu llegat i en particular la Constitució del 1978, que va assegurar que és l’èxit del qual se sent més orgullós, i també va reconèixer una vegada més la seua enyorança per Espanya, malgrat viatjar-hi una vegada al mes per a les regates, i el seu desig de tornar.
“Tots els homes cometen errors, tothom els comet”, va reconèixer quan li van preguntar sobre les informacions que des del 2008 comencen a aparèixer en relació amb ell, com comptes a Suïssa, la seua relació amb Corina Larssen o el viatge de caça a Botswana, i les crítiques que rep per aquest motiu malgrat haver estat qui va donar la democràcia a Espanya.
Demana recolzar Felip VI, a qui no dubta a definir com a “bon rei”
� En l’entrevista també va abordar la seua relació amb el seu fill, el rei Felip VI, i la decisió de partir a l’exili l’agost del 2020 amb destinació als Emirats Àrabs Units, on encara resideix. Va admetre que com a pare, li agradaria “veure’l més i més sovint”, igual que a les seues filles, la princesa d’Astúries i la infanta Sofia. I com a monarca que va ser, va considerar que és “un bon rei, però es troba en un moment molt difícil”. “Cal donar-li suport”, va afirmar. Qüestionat el motiu de la necessitat de suport, va assenyalar que “el moment polític a tots els països és molt difícil”.