L'ús habitual del català retrocedeix a gairebé tots els territoris, amb caiguda de més de 8 punts al Pirineu
Terres de l'Ebre, Comarques Centrals i demarcació de Lleida, úniques àrees amb més de la meitat de parlants de català
L'ús habitual exclusiu del català ha retrocedit a pràcticament tots els territoris de Catalunya, segons les dades territorialitzades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2023 fetes públiques aquest dijous. Comarques Centrals registren el mateix percentatge que en l'enquesta anterior, del 2018, amb un 59,6%, mentre que la caiguda és generalitzada a la resta. Destaquen Comarques Gironines, que passen del 54,1% al 45% d'ús habitual del català, i l'Alt Pirineu i Aran, del 58,8% al 50,5%. Les Terres de l'Ebre, les Comarques Centrals, Ponent i l'Alt Pirineu són els únics territoris que superen el 50%. A l'altre extrem se situa l'Àrea Metropolitana, amb la llengua per sota del 25%, però amb significatives diferències internes.