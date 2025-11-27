GASTRONOMIA
Orelletes a l’estil tradicional
Deu cuineres van elaborar i van servir ahir unes 150 unitats al Cafè del Teatre de Lleida. Van reivindicar la recepta ancestral, en el marc de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia
“Vaig aprendre a cuinar orelletes als 5 o 6 anys, les preparava la meua àvia a casa per aquestes dates, quan s’aproximava Nadal”, explica Mercè Ascón, de 81 anys i de Maials. Les orelletes són un dolç arrelat a la gastronomia lleidatana amb una peculiar tècnica d’elaboració ancestral; les coneixedores d’aquesta elaboració, sobretot, dones d’edat avançada, escassegen. Gràcies a una iniciativa organitzada per Lleida Turisme en el marc de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, una desena de cuineres –entre les quals vuit padrines com Ascón– van preparar ahir en directe unes 150 unitats al Cafè del Teatre i les van donar a provar al públic, que va omplir l’espai.
Ascón recorda com la seua àvia li deia: “Demà, quan surtis de l’escola, t’espero a casa, que cuinarem orelletes”. Des d’aleshores, la veïna de Maials ha conservat la recepta de l’àvia. “Anava copiant tot el que li veia fer a ella, sempre he estat molt curiosa, m’agradava fixar-me en el que feien els adults, i m’atrevia a tot”, afirma. Aquest dolç es va convertir en una tradició familiar, que Ascón encara manté en el dia d’avui.
Les cuineres van elaborar les orelletes d’acord amb la recepta tradicional. Al matí, van preparar la massa, que van deixar reposar unes hores i, a la tarda, les padrines van estirar cada unitat sobre els genolls coberts per un drap de cotó. Una per una, les anaven fregint en oli d’oliva. De fet, aquest mes de novembre la Regió Mundial de la Gastronomia reivindica els paisatges d’oliveres i la cuina amb aquest tipus d’oli. A més, els dolços es van servir acompanyats de xarrups de ratafia.