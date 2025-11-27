PATRIMONI
Segueixen les excavacions a l’antiga església de Sant Antolí d’Aitona
L’ajuntament d’Aitona ha acabat una nova excavació arqueològica a l’antiga església de Sant Antolí, ubicada al cim del castell d’Aitona. La intervenció, que va durar una setmana, va comptar amb una subvenció de 5.611 euros per part de la Generalitat per documentar i excavar estructures i elements, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de l’ocupació humana en aquest lloc. Es van utilitzar excavadores sota la supervisió d’un tècnic arqueòleg per assegurar la conservació de les restes, i posteriorment es van fer excavacions manuals per un equip especialitzat. No es va poder assolir el nivell de circulació de rajoles en aquesta fase, per la qual cosa es preveu continuar en futures campanyes. L’ajuntament també treballa en la recuperació dels accessos al castell, amb l’objectiu de restaurar la plataforma superior i crear un mirador. Aquesta actuació forma part d’un procés continuat d’excavacions iniciades el 2004 per preservar i donar valor al patrimoni local. Pel seu costat, l’alcaldessa, Rosa Pujol, va destacar la importància d’aquesta tasca per potenciar el patrimoni local.