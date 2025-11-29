Els caçadors s'ofereixen a intensificar les batudes de senglars més enllà dels radis de vigilància
Agrupcat reconeix "frustració" per haver d'aturar l'activitat en la setantena de municipis afectats
Els caçadors s'ofereixen al Govern per a intensificar les batudes de senglars fora dels radis de vigilància, alhora que afirmen la seua "preocupació" pels sis casos de pesta porcina africana.
Consideren que, més enllà de les intervencions "quirúrgiques" dels dos radis perimetrats, també s'han de vigilar les zones properes.
En declaracions d'Eduard Melero, membre de la junta directiva de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), a l'ACN, que consideren que és en els espais propers al nucli d'afectació on s'ha d'actuar amb "més contundència" per a intentar baixar la població de senglar.
Tot i que l'anunci de prohibir la caça als 76 municipis dins dels radis ha generat "molta frustració", són conscients que és un "problema de país". Afirmen que la pesta porcina africana "era una amenaça que tenien tots al damunt", i admeten que el virus s'ha anat propagant per diferents països en els darrers anys.
Últimes notícies
Trobats quatre nous senglars morts per pesta porcina africana a Collserola i s’amplien les restriccions
Redacció