Trobats quatre nous senglars morts per pesta porcina africana a Collserola i s’amplien les restriccions
Quatre senglars han estat trobats morts per pesta porcina africana (PPA) a la serra de Collserola (Barcelona), a la mateixa zona on aquesta setmana van aparèixer els dos primers animals afectats per aquest brot. Així ho van confirmar a EFE fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha activat un ampli operatiu, per contenir la malaltia.
Aquest brot, el primer detectat a Espanya des de 1994, ha obligat a establir dos perímetres de control. El primer, de sis quilòmetres de radi entorn del punt on es van trobar els animals —al costat del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès- ha estat catalogat com a Zona d’Infecció. S’han tancat tots els accessos enmig natural, prohibit la caça i els treballs forestals, instal·lat barreres físiques i químiques, i col·locat trampes per a senglars. Dotze municipis queden afectats directament per aquestes restriccions.
El segon perímetre, de vint quilòmetres i qualificat com a Zona de Vigilància, inclou 64 municipis de diverses comarques, inclosa l’àrea del parc de Collserola corresponent al terme municipal de Barcelona. En aquesta zona s’han restringit les activitats a l’aire lliure organitzades —com excursions a peu o amb bicicleta—, així com la caça i qualsevol activitat que pugui dificultar la gestió del brot.
Per garantir el compliment d’aquestes mesures, aquest cap de setmana es va desplegar a la zona un dispositiu conjunt d’Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i policies locals.
Els quatre senglars trobats ahir van ser analitzats al laboratori CReSA, dependent del Departament d’Agricultura, on les primeres proves van confirmar la presència del virus. Les mostres han estat enviades també al laboratori de referència estatal, a Madrid, per a la seua confirmació oficial.
Recomanacions a la ciutadania
La Generalitat ha cridat a la col·laboració ciutadana i ha demanat als ajuntaments extremar la neteja de papereres i contenidors, situar menjadores de gats en llocs elevats, no alimentar els senglars i tancar les zones de pícnic fins nou avís. També recorda que, si es troba un senglar mort, no ha de manipular-se i s’ha d’avisar immediatament al telèfon d’emergències 112.
“Demanem responsabilitat per contribuir a la contenció de la malaltia”, va assenyalar el Departament, que ha reiterat el seu suport al sector porcí i la seua coordinació amb Interior, Salut, SEPRONA i els equips tècnics de sanitat animal.
