El Govern aspira a tancar al 2026 el traspàs per a convocar més oposicions de secretaris i interventors d'ajuntaments
Afirmen que cal oferir un miler de places
El Govern aspira a tancar l'any 2026 el traspàs de competències per convocar més oposicions de secretaris i interventors d'ajuntaments. Són declaracions del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant la visita a la Fira de Micropobles que s'ha celebrat aquest dissabte a Torre-serona.
Dalmau també ha destacat que avui dissabte s'han convocat unes primeres oposicions "molt reclamades i esperades" amb la finalitat de cobrir un total de 218 places. Tanmateix, el conseller reclama la necessitat d'omplir un miler de llocs de feina per "ajudar i facilitar la feina dels alcaldes".
Lleida és el territori més afectat per la manca de funcionaris d'habilitació nacional (FHN), degut a l'elevat nombre de municipis amb poca població i menor pressupost.
Catalunya compta amb 1.583 llocs reservats a FHN, dels quals 666 estan ocupats per un nomenament accidental o nomenament interí, i 178 llocs no estan coberts amb cap tipus de nomenament, una xifra que s’eleva als 288 si contem els llocs eximits. Per tant, dels 1.583 llocs disponibles, 629 estan coberts per funcionaris d'habilitació nacional, que representen un 40% del total, i falta cobrir 954 llocs, que representen el 60% del total.