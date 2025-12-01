SALUT DIA MUNDIAL
Diagnosticats 39 nous casos de VIH a Lleida el 2024
Manifest avui a la plaça Paeria
Catalunya experimenta una lleugera disminució del nombre de noves infeccions declarades pel VIH, segons les dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya. Segons aquestes xifres, l’any passat es van diagnosticar 39 nous casos a les comarques lleidatanes.
D’aquests, 34 van ser a la regió sanitària de Lleida davant els 40 de 2023 i uns altres cinc en la de l’Alt Pirineu i Aran, quan n’hi va haver 6 el 2023. Quant als nous diagnòstics de Sida, han caigut a la meitat en un any. Així, a Lleida es van notificar sis nous casos (13 el 2023) i un en Alt Pirineu i Aran, la mateixa xifra que un any abans.
Segons la conselleria de Salut, s’estima que 36.524 persones viuen amb el VIH a Catalunya i el 2024 es van notificar 487 nous diagnòstics, la qual cosa representa una taxa de 6,1 casos per 100.000 habitants.
Les incidències més elevades es concentren a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud (9,2), seguida de Lleida, (9,1). Avui, amb motiu del Día Mundial de la Sida, la Fundació Antisida llegirà un manifest a la plaça Paeria.
LES CLAUS
Manifest: Aquest any 120 entitats s’han afegit al manifest per sensibilitzar la població i reforçar el treball conjunt amb l’objectiu d’eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública el 2030.