CIÈNCIA
Catalunya posa en òrbita un satèl·lit de 6G
El centre d’investigació i2CAT, adscrit a la conselleria de la Presidència de la Generalitat, va llançar ahir des de les instal·lacions de SpaceX a Califòrnia (Estats Units) el satèl·lit 6GStarLab, primer laboratori obert europeu d’investigació de 6G en òrbita baixa, fabricat íntegrament per la catalana Open Cosmos. El director d’i2CAT, Sergi Figuerola, va subratllar que el satèl·lit permetrà reforçar la capacitat de comunicació en zones remotes o escenaris crítics, la qual cosa pot utilitzar-se per a la prevenció de desastres naturals, com incendis, a part d’aportar una nova generació 6G “clau davant de les crisis de ciberseguretat o grans apagades”. El projecte, valorat en uns dos milions d’euros, ha estat finançat pel Govern espanyol i compta amb fons NextGeneration EU. Així mateix, també contempla el desplegament d’una estació òptica terrestre a Móra la Nova.