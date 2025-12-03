Detinguts la propietària i l’anestesista de la clínica dental de València on va morir una nena
El centre no té autorització sanitària per a tècniques d’activitat d’anestèsia
La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres la propietària i l’anestesista de la clínica dental privada d’Alzira (València) on va ser atesa la nena de 6 anys que va morir el passat 20 de novembre després de ser atesa en aquestes instal·lacions i una altra de 4 va haver de ser hospitalitzada. La propietària, de 50 anys, està acusada dels delictes d’omissió del deure de socors i contra la salut pública, segons la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, mentre que a l’anestesista, de 43, se li imputen els delictes d’homicidi imprudent, lesions, omissió del deure de socors i contra la salut pública.
A la primera se l’ha detingut a Alzira hores després que es produís a València l’arrest de l’anestesista que va sedar tant a la menor morta, de 6 anys, com a una altra nena de 4 que va patir lesions i que ha estat ingressada fins aquest dimarts a l’Hospital Clínic de València. Els fets estan sent investigats pel Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alzira, que ha obert diligències prèvies per investigar tant la mort com les lesions patides per l’altra menor. Aquest succés es troba sota investigació del Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alzira, que ha obert diligències prèvies per investigar tant la mort com les lesions patides per l’altra menor.
La Conselleria de Sanitat ha informat recentment que aquesta clínica dental privada no té autorització sanitària per a tècniques d’activitat d’anestèsia, la qual cosa inclou la sedació amb fàrmacs intravenosos com se li va practicar a la menor.
Segons Sanitat, l’autorització d’aquesta clínica dental privada és "com a clínica dental amb activitat d’odontologia-estomatologia", de manera que únicament està autoritzada per "administrar sense més autorització anestèsics locals". El passat 20 de novembre, una nena de 6 anys va ingressar, minuts abans de les 17 hores, en el Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera en parada cardiorespiratòria després d’haver estat atesa aquell mateix matí en una clínica dental privada i els facultatius van intentar la seua reanimació sense èxit.
Prèviament, a les 15:11 hores havia acudit al mateix hospital una altra nena, de 4 anys, que també havia estat atesa aquell matí a la mateixa clínica dental, amb episodi de febre, vòmits i somnolència i va ser traslladada a l’hospital Clínic de València, on va ser atesa a l’UCI pediàtrica, i va ser donada d’alta aquest dimarts. Dos dies després d’aquests fets, el personal del servei d’Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat es va entrevistar amb l’anestesista que va atendre ambdues menors per tal d’elaborar un informe que serà traslladat a l’autoritat judicial.