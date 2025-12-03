SEGRE

Les persones voluntàries es reivindiquen a Lleida

Actuació ahir del grup Urban Dance de Down Lleida a l’Espai Orfeó. - JORDI ECHEVARRIA

Redacció

La Federació Catalana de Voluntariat Social va celebrar ahir el Dia Internacional del Voluntariat a l’Espai Orfeó de Lleida i sota el lema #FerVoluntariatÉsUnDret. Durant l’acte es va fer entrega del Premi Lluís Martí al Valor Socioambiental i es va poder escoltar la ponència El voluntariat i el sentit de la vida, a càrrec de Joan Viñas, exrector de la UdL i Creu Sant Jordi. Així mateix, l’acte va incloure una actuació de dansa del grup Urban Dance, de l’associació Down Lleida. També va tenir lloc la lectura del manifest Cap a una societat que reconeix, incorpora i garanteix el dret al voluntariat, per visibilitzar la diversitat del voluntariat i del teixit associatiu de les comarques lleidatanes. El text recorda que a Catalunya hi ha prop de 900.000 voluntaris i reivindica que la seua acció sigui reconeguda com un dret de la ciutadania.

