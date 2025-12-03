ACTIVITATS
Tercera edició de l’Expo Lleida Click, del 5 al 8 de desembre al Mercat del Pla
El Mercat del Pla acollirà del divendres 5 al dilluns 8 de desembre la tercera edició de l’Exposició Lleida Click amb 12 diorames de gran format de noves temàtiques, una zona de tallers infantils i un espai bar cafeteria. També hi participaran tres botigues especialitzades: una de productes nous, una altra de descatalogats i de segona mà, i una mixta que combina material antic i actual. Una de les principals novetats és l’ampliació del tradicional Busca Click, que passa de set a nou figures, del 50 aniversari de Playmobil, amagades. L’esdeveniment manté la col·laboració amb l’Eix Comercial i la Zona Alta, continuant la ruta prèvia amb un passaport per segellar als comerços participants. Una vegada completat, aquest document permet accedir al sorteig especial.
Durant la presentació ahir a la diputació de Lleida, la presidenta de l’Associació Playchic, Sílvia Caravaca, va agrair el suport institucional i va remarcar que aquesta tercera edició representa un pas endavant en contingut, participació i il·lusió. També va explicar que s’espera l’assistència d’unes 3.000 persones. En la presentació també van intervenir el vicepresident de la diputació de Lleida, Agustí Jiménez, i la regidora de Cultura i Promoció de Lleida, Pilar Bosch.