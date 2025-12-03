URBANISME
Usuaris amb mobilitat reduïda de Lleida posen a prova el transport públic per avaluar-ne l’accessibilitat
Usuaris amb mobilitat reduïda van viatjar des de diversos municipis per avaluar-ne l’accessibilitat. Van detectar problemes estructurals i falta de manteniment en trens i autobusos
Sis socis d’Aspid amb mobilitat reduïda van participar ahir en una acció experiencial amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat per avaluar el nivell real d’accessibilitat del transport públic a la demarcació. Es van desplaçar en tren i autobús des de Tàrrega, Balaguer i Mollerussa fins a Lleida, a banda d’utilitzar línies urbanes dins de la ciutat. L’experiment va evidenciar que, malgrat algunes millores, les carències estructurals continuen condicionant diàriament l’autonomia de moltes persones.
El trajecte més complex el va viure Sergi Santaengracia, que va sortir de Tàrrega amb tren amb la seua mare a primera hora del matí. Després de diversos retards, el comboi va quedar anul·lat i van haver de recórrer a un autobús alternatiu que no era accessible per a persones en cadira de rodes. “Ens hem vist obligats a creuar les vies amb la cadira i, quan per fi ha arribat l’autocar, la rampa no funcionava. Quatre persones han hagut d’ajudar-lo a pujar”, va explicar la seua mare, que va lamentar que, “si el transport públic fos accessible, el Sergi podria anar cada dia a la capital”.
Pel que fa al transport urbà, la situació tampoc va ser millor. Ton Montardit, portaveu d’Aspid, es va quedar sense viatjar perquè l’autobús de la línia 5, que va a l’Arnau de Vilanova, no disposava de rampa d’accés. “És un problema de manteniment. Igual que un autobús no circula si fallen les portes, tampoc hauria de fer-ho si la rampa no està operativa”, va denunciar.
Des de Balaguer, Miquel Aige i Magda Garcia van viatjar amb tren sense incidències tècniques, però van assenyalar limitacions persistents. “Els passadissos són estrets i els lavabos no són accessibles per a cadires amples”, van explicar. També van advertir diferències entre les instal·lacions adaptades de les dos estacions: “A Balaguer pots pujar al vagó sense complicacions, però a Lleida necessites rampa.”
D’altra banda, David Tolosa va arribar a la capital des de Mollerussa amb autobús interurbà sense problemes. Tanmateix, va haver de reservar el vehicle adaptat amb més de 24 hores d’antelació. “Si sorgeix una urgència, no pots viatjar”, van lamentar tant ell com els seus familiars. A més, van afegir que els autocars només disposen d’una plaça adaptada: “Si està ocupada, no hi ha alternativa.”
L’acció va acabar a la plaça Berenguer IV, on els participants van compartir incidències i van reclamar novament un transport que garanteixi igualtat d’oportunitats i permeti desplaçar-se amb autonomia. La presidenta d’Aspid, Bibiana Bendicho, va recordar que l’accessibilitat és “un dret reconegut per la Convenció de l’ONU, no una opció”.
La regidora Cristina Morón va assenyalar que la campanya forma part del Pacte per a la Convivència i el Civisme i que combinarà divulgació pedagògica amb sancions més estrictes “per educar la ciutadania”. A dia d’avui, Lleida compta amb 2.609 targetes actives i 400 places reservades, una xifra que per a alguns usuaris continua sent insuficient.
Unes 300 sancions imposades per mal ús de places reservades
En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l’ajuntament va presentar ahir la nova campanya municipal de civisme per fomentar el bon ús de les places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda. L’alcalde Fèlix Larrosa va recordar que entre el gener i l’octubre d’aquest any s’han imposat 208 sancions per estacionar sense autorització i 63, per ús fraudulent de les targetes d’aparcament, amb multes de fins a 2.000 euros. “Busquem una ciutat empàtica i solidària”, va afirmar.