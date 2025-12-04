Aremi inaugura reformes a les seues instal·lacions
L’Associació Aremi, que atén persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars, va inaugurar ahir les obres de millora al seu centre ocupacional de la mà de la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil.
Els treballs han consistit en el canvi del sostre del passadís del centre per tal de reparar les filtracions de l’aigua de la pluja, que provocaven danys a les parets.
Paral·lelament, s’han aplicat mesures d’estalvi energètic, entre les quals s’inclouen la instal·lació de lluernes naturals a la coberta i vinils antireflectors, així com la reparació del sistema de refrigeració.
“El passadís ha quedat molt maco perquè és més modern, evitarà la calor de l’estiu i la conservarà a l’hivern”, va assegurar un dels usuaris d’Aremi.
El pressupost del conjunt de les millores executades era de 100.649 euros, dels quals 76.519 van ser finançats pel departament de Drets Socials.