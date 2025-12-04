DRETS
Per una societat sense exclusió
Persones amb discapacitat i entitats del sector a Ponent reivindiquen la seua plena participació en la comunitat. En un acte ahir a Lleida, amb 100 assistents i que va concloure amb una batucada
No ens deixis fora. Tenim molt a dir i hi ha molt per fer és el lema amb què persones amb discapacitat, federacions i entitats del sector de l’assistència de les comarques lleidatanes van commemorar ahir el Dia Mundial de la Discapacitat. L’acte, organitzat per la Federació Allem (que agrupa a un total de 18 entitats), Fepccat (Federació de la Paràlisi Cerebral i Pluridiscapacitat de Catalunya), Down Lleida, Aspid-ECOM, ONCE Catalunya i FeSalut (Coordinadora d’Entitats de Salut de Lleida), va tenir lloc a la sala Alfred Perenya i va reunir més d’un centenar d’assistents.
A través de la lectura d’un manifest a 6 veus –representant les diferents entitats–, el col·lectiu va reivindicar el dret a participar plenament en la vida social, educativa, cultural, laboral i política. A més, van reclamar la igualtat d’oportunitats i una accessibilitat real a tot el territori –tant en ciutats com en pobles petits–, suports efectius, entorns segurs, tecnologia inclusiva i el reconeixement de la seua autonomia, dignitat i capacitat de decisió. La conducció de l’acte va anar a càrrec de Joan Sorribes, de la Down Lleida, i el Sr. Postu, i va comptar amb traducció simultània a llengua de signes catalana pels alumnes del Grau Superior de Mediació Comunicativa de l’Institut Ronda.
Així mateix, al finalitzar la lectura, els assistents van tenir l’oportunitat de compartir obertament les seues reivindicacions personals. És el cas de la Cristina, que va reclamar “poder inserir-me en el món laboral com una ciutadana normal i corrent, malgrat la meua discapacitat”, o la Silvia, que va demanar que les “plataformes de les parades de busos siguin accessibles perquè, sovint, a les persones que ens movem en cadira de rodes ens han d’ajudar a baixar els altres passatgers”.
D’altra banda, l’acte va acabar amb la batucada de BatukaPum, de l’associació L’Estel de Balaguer, que va acompanyar les principals reivindicacions de la jornada.
Paral·lelament, l’associació va advertir de l’increment de les estafes que afecten persones amb problemes de salut mental o en situació de dependència, com falses inversions o compres irregulars, i va criticar la falta d’atenció especialitzada en els organismes públics de consum per a usuaris amb necessitats especials.
Correu obert
L’entitat disposa d’un correu, consultas@consumoenpositivo.es, per atendre qüestions relacionades amb aquest àmbit.
Denuncien més casos de fraus cap a persones amb discapacitat
L’Associació Espanyola de Consumidors va denunciar ahir l’augment de fraus que afecten persones amb discapacitat sense una efectiva protecció per part de les administracions públiques. L’entitat va recordar en un comunicat que aquests ciutadans pateixen vulneracions freqüents dels seus drets com a consumidors, des d’impediments per entrar als establiments acompanyats de gossos d’assistència fins a la falta d’accessibilitat en locals i serveis.