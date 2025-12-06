ENTITATS
Aspros renova el seu lideratge
Delfí Robinat, elegit nou president de la Fundació per sis anys. Relleva Rosa Maria Mejón en el càrrec
Delfí Robinat ha estat elegit nou president de la Fundació Aspros, entitat privada sense ànim de lucre lleidatana que treballa per impulsar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental i garantir la seua qualitat de vida. Robinat agafa el relleu de Rosa Maria Mejón, que passa a ocupar el càrrec de vicepresidenta, segons un comunicat publicat ahir per la Fundació.
El nou lideratge va ser aprovat en l’última reunió del Patronat d’Aspros, feta el passat 20 de novembre. El nou president compta amb una àmplia trajectòria professional i institucional. Ha cursat estudis a la Universitat de Barcelona i Esade, i és copropietari i conseller delegat de Casa Delfín, empresa d’equipaments per a l’hostaleria.
D’altra banda, Robinat ha exercit com a president de la Cambra de Comerç de Tàrrega durant nou anys i ha presidit el Consell Social de la Universitat de Lleida durant l’última dècada.
Des d’Aspros, assenyalen la trajectòria del nou president, vinculada al món empresarial i al compromís amb l’àmbit social i educatiu, i asseguren que aporta una visió sòlida i alineada amb els valors i la missió de la Fundació.
Durant els propers sis anys, Delfí Robinat exercirà la presidència del Patronat.
La Fundació Aspros atén més de 650 persones en àrees d’acollida residencial, serveis de teràpia ocupacional, servei ocupacional d’inserció, formació professional i inserció laboral. A més, compta amb un Centre Especial de Treball (CET)