TRADICIONS
L’ambient nadalenc envaeix Ponent
El Mercat de Santa Llúcia va obrir les portes ahir a Lleida i Cappont va inaugurar el seu Pessebre Monumental. Mollerussa, Balaguer, Alcarràs, les Borges i Almenar ja brillen amb l’enllumenat
L’ambient nadalenc ja conquereix les comarques lleidatanes amb propostes tradicionals com el Mercat de Santa Llúcia, que va obrir les portes ahir al Pati de les Comèdies de Lleida amb quatre parades de pessebres i figures tradicionals, decoració festiva i arbres naturals. Com a novetat, aquest any durant les festes, estan previstes diverses activitats de dinamització a l’espai que deixaran les parades després de tancar el 24 de desembre. La setmana que ve, el divendres dia 12, donarà inici el Mercat d’Artesans, també al Pati de les Comèdies, i la plaça de la Catedral i el carrer Vila de Foix. Estarà obert fins al 5 de gener i comptarà amb 27 parades. També tornarà a acollir creacions de l’entitat Arts de Ponent i un lloc d’entitats solidàries. L’horari d’ambdós mercats és de 10.00 a 20.30 hores.
Paral·lelament, el Col·lectiu Cultural Cappont va inaugurar ahir el Pessebre Monumental, en una superfície de 40 metres quadrats, ubicat al carrer Doctora Castells de Lleida.
Per la seua part, Mollerussa va portar a terme la tradicional encesa de l’enllumenat nadalenc, amb sis elements gegants i deu figures solidàries d’El Petit Príncep que s’afegeixen a prop d’un centenar de punts de llum de baix consum repartits per carrers i places. L’acte va tenir el moment culminant a les sis de la tarda, amb el compte enrere per encendre la gran campana instal·lada a la plaça de l’Ajuntament, una posada en escena que va comptar amb la implicació dels més petits de la ciutat i la participació de representants del consistori de la capital del Pla d’Urgell.
Així mateix, Balaguer, Alcarràs, les Borges Blanques i Almenar també van encendre els enllumenats festius entre dijous i ahir. Quant a la Seu d’Urgell, avui arranca la seua habitual programació nadalenca, El Món Màgic de les Muntanyes, que oferirà un total de 88 activitats fins al 6 de gener. A partir de les 10.00, el mercadillo festiu obrirà les portes al passeig Joan Brudieu.