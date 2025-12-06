JORNADES
El món rural té “més oportunitats que mai”
Jornada a Estamariu sobre ruralitat
El geògraf Jaime Izquierdo va apostar ahir per un major suport de les administracions al món rural. Així ho va assegurar en una jornada sobre ruralisme i urbanitat, duta a terme a Estamariu (Alt Urgell), en la qual va destacar les “oportunitats” que s’obren als pobles gràcies a la tecnologia, que permet tenir un món connectat.
L’excomissionat per al repte demogràfic d’Astúries va remarcar que fan falta més polítiques més enllà de conservar la biodiversitat i minimitzar el risc d’incendis, i va assenyalar que és necessari “dotar d’infraestructures físiques i telemàtiques” l’entorn rural per fomentar una nova economia.
A més, Izquierdo va subratllar la importància de l’arrelament dels pobles –que necessiten un sistema agroecològic local– i va elogiar el treball de la Fundació Planes Corts, organitzadora, que representa l’“avantsala” de com hauria de ser el món rural al segle XXI, va dir.
Per la seua part, el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, va remarcar que el món empresarial es fixa cada vegada més en els valors de la vida rural per trobar noves fórmules de lideratge “conscient i assenyat”.