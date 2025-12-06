El subsidi d’atur en tenir fills: el SEPE suspèn la prestació i la Seguretat Social assumeix el pagament
La reforma estableix nous límits en duració i imports escalonats en els ajuts per a persones que acreditin càrregues familiars
El 2025, els ajuts per atur destinats a persones amb responsabilitats familiars experimenten una reforma profunda que transforma tant la durada com els imports dels subsidis. Aquest canvi busca donar resposta a la realitat dels treballadors que no compleixen els requisits per a la prestació contributiva tradicional però necessiten un suport addicional per afrontar la seva situació econòmica actual.
El públic objectiu d'aquesta mesura són els treballadors que han cotitzat durant un mínim de 90 dies, però que no arriben als 360 dies necessaris per obtenir la prestació contributiva estàndard. A més d'aquest requisit bàsic, els sol·licitants han d'estar registrats com a demandants d'ocupació davant els serveis autonòmics corresponents, i acceptar l'acord d'activitat o BAE pertinent per accedir als nous subsidis.
L'esquema dels nous subsidis contempla un sistema escalonat de duració i quanties, que varien segons el nombre de dies cotitzats i la presència de càrregues familiars, especialment fills a càrrec. Aquestes modificacions afecten milers de sol·licitants a tot l'Estat, que veuen alterat el panorama de les prestacions per desocupació en aquest 2025.
Canvis en la durada i els imports del subsidi
El canvi més destacat que ha comunicat el SEPE implica que els beneficiaris amb almenys 180 dies cotitzats i responsabilitats familiars poden accedir a un subsidi màxim de 21 mesos. Aquest termini representa un augment respecte a les regulacions anteriors que no estenien tant la durada en funció de les càrregues familiars.
La prestació s'estructura en tres trams temporals amb imports que decreixen de forma escalonada per ajustar l'ajuda a la trajectòria del beneficiari. En els primers sis mesos es concedeix un import situat en el 95% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), equivalent aproximadament a 570 euros mensuals.
Sistema escalonat de pagaments
Des del setè mes fins al dotzè, la quantia baixa al 90% de l'IPREM, prop de 540 euros mensuals, i a partir del mes 13 i fins a completar el període total, els perceptors reben un 80% de l'IPREM, el que suposa uns 480 euros aproximadament.
Aquesta variació progressiva en el subsidi pretén incentivar la recerca activa de feina mitjançant l'acord d'activitat, però també garanteix un suport significatiu a qui demostra càrregues familiars, contribuint a mitigar l'impacte econòmic que representa l'absència d'ingressos en situacions d'atur.