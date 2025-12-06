EXPOSICIONS
La tercera Lleida Click obre portes al Mercat del Pla
La tercera edició de l’exposició de Playmobil Lleida Click, organitzada per l’associació Play Chic, va obrir les portes ahir a la tarda al Mercat del Pla de la capital del Segrià i va reunir amants dels clicks de totes les edats.
En total, es poden veure fins dilluns 12 diorames de gran format amb temàtiques renovades. Així mateix, tres botigues especialitzades exposen productes nous, descatalogats, de segona mà i material per a col·leccionistes. Paral·lelament, s’ha habilitat una zona de tallers infantils i un espai de cafeteria. La fira manté la col·laboració amb l’Eix Comercial i la Zona Alta, convidant els visitants a completar un passaport als establiments adherits i participar en un sorteig final.
L’horari d’obertura de la mostra és de 10.00 a 20.00 hores fins dilluns. L’entrada costa tres euros.