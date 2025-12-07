GASTRONOMIA
‘Esmorzars de forquilla’ solidaris amb La Marató
El Gastroespai de la Fecoll de Lleida va recaptar ahir 720 euros amb la iniciativa Forquilla Solidària, que es destinaran íntegrament a La Marató de 3cat per a la investigació contra el càncer.
Lluís Ariño, que regenta el bar de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol –que és qui promou la iniciativa–, va servir un esmorzar amb 36 comensals en què hi havia graellada de carn (cansalada, llonganissa i botifarra negra), ou ferrat i mongetes amb pa, beguda i cafè a un preu de 20 euros. “Gràcies a la col·laboració dels proveïdors que ens han facilitat la major part del producte, hem pogut destinar el 100% de la recaptació a la Forquilla Solidària”, va explicar Ariño.
Quatre restaurants més participen en la iniciativa: Poli Bar del Palau d’Anglesola, Restaurant Ideal i El Cau d’Almenar i Casa Esther de Torrefarrera.