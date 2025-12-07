CONDECORACIÓ
Joan Manuel Serrat, investit doctor honoris causa a Mèxic
Homenatge al cantautor per la seua trajectòria i el seu amor al país. Va plantar una conferència per l’enrenou a l’entrada
El cantant barceloní Joan Manuel Serrat va rebre divendres a Mèxic el doctorat honoris causa que li va atorgar la Universitat de Guadalajara (UdeG), que fa un homenatge a la seua trajectòria i enforteix la “cadena d’amor” que sent per aquest país llatinoamericà.
Serrat forma part de la delegació de Barcelona, ciutat convidada d’honor a l’edició 39 de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, que conclou avui a aquesta ciutat. L’autor de Mediterráneo i Para la libertad va afirmar que el seu èxit, a més de la inspiració, s’ha basat en el “treball dur” per fer commoure les persones. “Cal treballar les paraules com treballa el terrisser el fang”, va expressar.
Serrat, a més, va explicar que Mèxic és un país pel qual sent “un afecte correspost, un afecte d’anada i tornada” que enforteix les baules d’una “cadena d’amor”.
Enuig a l’auditori
La gira de Serrat per Mèxic, tanmateix, no ha tingut tota la tranquil·litat esperada. El cantautor va marxar enfadat durant uns minuts d’un auditori en una trobada per a joves, a causa que era incapaç d’escoltar el seu interlocutor per l’enrenou que havien provocat diverses persones que no van poder accedir al recinte i que portaven esperant més de tres hores per veure l’artista català.