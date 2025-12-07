MERCATS
Mercats que atansen el Nadal: parades amb productes artesanals, de proximitat i nadalencs omplen els carrers de Bellpuig, Balaguer o Cervera
Desenes de parades amb productes artesanals, de proximitat i nadalencs omplen els carrers de Bellpuig, Balaguer o Cervera. Bona afluència de públic als tres espais
Diverses localitats de Lleida van celebrar ahir els tradicionals mercats que endinsen la ciutadania en l’època nadalenca, omplint els carrers i les places de parades amb productes variats o activitats lúdiques.
A Bellpuig, el Mercat de Sant Nicolau va comptar amb la participació d’unes 40 parades a la plaça Ramon Folch i amb una bona afluència de visitants. Des de l’any passat, l’ajuntament i Foment de Mercats aposten per potenciar i ampliar aquesta tradicional activitat. Val a destacar l’alta participació en el contacontes teatralitzat del Mag Galderic que va oferir Cruma al migdia, mentre que a la tarda va tenir lloc un concert de nadales a càrrec de Carlitos Miñarro i l’encesa de l’enllumenat nadalenc.
Durant la jornada també es van entregar els premis del concurs de fotografia per al calendari del 2026 i hi va haver activitats infantils tota la tarda amb els Pics de l’AEiG Ramon Folch. Així mateix, no hi va faltar, tampoc, el photocall de Foment de Mercats.
A Cervera, el centre històric es va omplir d’ambient festiu amb el tradicional Mercat de Nadal, que va oferir més de 40 parades amb productes artesanals, de proximitat i de qualitat al llarg del carrer Major. A més, la plaça Major va acollir un espai lúdic i familiar, i l’església de Sant Joan va presentar una mostra de pessebres elaborats per entitats i particulars de la ciutat.
Durant la inauguració, l’alcalde, Jan Pomés, i diversos regidors van recórrer el mercat saludant els expositors. La jornada va culminar amb una projecció màping 3D de llum i so.
Així mateix, el centre històric de Balaguer va acollir més de 80 parades per celebrar la Fira Mercat de Santa Llúcia amb una àmplia oferta de productes gastronòmics i objectes característics de Nadal.