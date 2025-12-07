PREMIS
‘Sirât’ rep dos nominacions als Critics’ Choice Awards nord-americans
La pel·lícula espanyola Sirât, dirigida per Oliver Laxe i protagonitzada per Sergi López, va rebre la passada matinada dos nominacions als Critics’ Choice Awards, guardons que atorga l’associació de crítics nord-americans. El film opta, d’una banda, a l’estatueta a millor pel·lícula en llengua estrangera, una categoria en la qual competirà amb Belen, El agente secreto, Un simple accidente, No hay otra opción i La chica zurda. Sirât, a més, aspira a rebre el premi a millor so, pel treball de la barcelonina Laia Casanovas.
Finalment, Sirât no forma part de les sis pel·lícules nominades a millor banda sonora, malgrat ser part de la selecció prèvia –integrada per dotze títols–. La gala dels Critics’ Choice Awards tindrà lloc el 4 de gener de l’any vinent a Los Angeles.
Més reconeixements
D’altra banda, la prestigiosa revista The New Yorker va elegir divendres el film de Laxe –definit com a “aclaparador”– com la millor pel·lícula de l’any davant d’Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.