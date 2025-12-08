CERTAMEN
Èxit de visites a Freixinet de la Fira de Nadal de Riner
El públic aprova el canvi de seu per les obres a la Casa Gran del Miracle. Amb 24 parades de productes de proximitat
La Fira de Nadal de Riner, al Solsonès, es va celebrar ahir a la plaça Major de Freixinet a causa de les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle. Nombrós públic va gaudir de les parades durant tot el dia, tant al matí com a la tarda, quan es va celebrar l’acte d’encesa dels llums de Nadal.
Els visitants, majoritàriament del Solsonès i comarques veïnes, van valorar de forma positiva el canvi de seu de la fira, que va permetre conèixer el nucli de Freixinet i disfrutar del centre històric il·luminat per a aquestes festes.
Per la seua banda, l’alcalde de Riner, Joan Solà, va explicar que als valors d’aquesta cita, que són promocionar els productors i productes dels micropobles, s’ha sumat aquest any donar a conèixer el patrimoni monumental i urbanístic del territori, com són l’església i el nucli antic de Freixinet.
La fira també va tenir un caràcter solidari amb la venda de dolços per recaptar fons per a Palestina i el concert de La Marató de TV3 El viatge de la Gabriela, a càrrec del duo Gatzara, que van recollir aportacions voluntàries del públic. Els 24 paradistes de diversos micropobles de la comarca i d’altres punts de Lleida i Barcelona van oferir productes alimentaris de proximitat (formatges, embotits, oli, pa, coques, torrons, mel i vins, entre d’altres), artesania (decoracions nadalenques, patchwork, bijuteria) i llibres.