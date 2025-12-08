Junts reclama que no es tanqui la ludoteca Arenys del Segre
“L’únic espai lúdic i educatiu” al barri de Joc de la Bola de Lleida
El grup municipal de Junts per Catalunya a Lleida reclama a la Paeria trobar una solució que garanteixi la continuïtat de la ludoteca Arenys del Segre, al barri del Joc de la Bola, després que la Generalitat hagi anunciat el tancament definitiu d’aquest equipament el proper mes de gener.
En aquest sentit, la portaveu de Junts,Violant Cervera, i el regidor David Melé van visitar la ludoteca i van expressar al president de l’associació de veïns i a les famílies usuàries el suport de Junts pel que fa a la continuïtat d’aquest equipament educatiu tan arrelat al barri.
En un comunicat, Junts per Catalunya va expressar que comparteix plenament la reivindicació del barri per salvar aquest espai. Per aquest motiu, el grup municipal insta la Paeria a trobar una fórmula que garanteixi la continuïtat del servei, proposant diverses vies per assegurar la seua supervivència: integrar la ludoteca dins de la Xarxa Municipal de Ludoteques, garantint així el seu funcionament mitjançant la gestió municipal, o formalitzar una cessió d’ús de l’espai per part de la Generalitat perquè l’ajuntament el pugui posar a disposició de l’associació de veïns i garantir l’accés comunitari al servei.
El barri de Joc de la Bola no pot disposar de cap equipament públic més enllà d’un petit local utilitzat per l’associació de veïns.
En aquest sentit, Cervera va lamentar que “un barri que ja pateix la falta d’equipaments públics, no es pot permetre perdre l’únic espai lúdic i educatiu per a les famílies”. “Lleida no pot tancar equipaments que funcionen, que tenen demanda i que reforcen la vida comunitària”, va afegir Cervera.