Així s'ha de compartir un dècim de Loteria de Nadal per no córrer riscos, segons l’OCU
Recomanacions per fotocopiar, documentar participacions i gestionar possibles pèrdues o robatoris del bitllet, a més d’assegurar una correcta tramitació per cobrar els premis
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès una sèrie de recomanacions per als qui decideixin compartir el seu dècim en el pròxim sorteig de la Loteria de Nadal, que se celebrarà el 22 de desembre. L’OCU recorda que, com que és un "document al portador", és fonamental garantir la seguretat de les participacions, especialment en cas de pèrdues o disputes sobre la propietat.
Per compartir un dècim, l’OCU suggereix que el titular del bitllet en faci fotocòpies i entregui una còpia firmada a cada persona que participi. A l’esmentada còpia han de constar les dades del dipositari, la quantitat jugada per cadascú i el número i sèrie del dècim. Aquesta mesura proporciona una referència legal en cas de problemes futurs.
A més, si s’opta per compartir el dècim de manera digital, l’OCU recomana enviar una foto del bitllet a través de correu electrònic o aplicacions de missatgeria com WhatsApp, sempre incloent la informació dels participants i del titular del bitllet. Encara que no és obligatori, aquesta opció pot servir com a prova en cas de disputa.
Quant a les compres online, l’OCU destaca la importància d’adquirir els dècims només a través de plataformes oficials i autoritzades per Loteries i Apostes de l’Estat. Si es realitza la compra per internet, es rebrà un comprovant electrònic que té la mateixa validesa que el bitllet físic.
Finalment, l’OCU adverteix que, en cas de pèrdua o robatori del dècim, és crucial denunciar-ho tant a la Policia Nacional com a Loteries i Apostes de l’Estat. D’aquesta forma, es podrà paralitzar el pagament del premi fins que es resolgui qui és el veritable propietari del bitllet.
Amb aquestes mesures, els participants poden assegurar-se que els seus drets estan protegits i evitar complicacions si resulta premiat el dècim compartit.