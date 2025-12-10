ENTITATS
Impuls a la llengua de signes lleidatana
Projecte de Llar de Persones Sordes de Lleida per a una comunicació més àgil i accessible. Recopilació sobre la cultura, la gastronomia, els municipis i la història de l’entitat
La Llar de Persones Sordes de Lleida té en marxa el projecte Signant Lleida, una recopilació de signes lleidatans amb l’objectiu de contribuir a una comunicació més àgil i accessible. Durant aquest any, l’entitat, amb la col·laboració de diverses persones voluntàries, ha buscat i creat signes dels pobles i comarques de Lleida, les festes, les llegendes, la història de la Fundació de la Llar de Persones Sordes de Lleida, la gastronomia lleidatana i les estacions d’esquí. En total, són 25 signes que “suposen un primer pas” d’aquest projecte amb la previsió de continuar ampliant-lo en el futur, segons van explicar ahir a SEGRE Margarita Estradera, presidenta de l’entitat, i Lidia Sánchez, responsable del projecte.
Per portar a terme aquesta iniciativa, el principal objectiu de la qual és la difusió de la llengua de signes des de Lleida, s’ha dut a terme una recopilació i s’ha investigat l’etimologia, l’origen i la història dels signes lleidatans. Aquells ja existents s’han mantingut, després d’estudiar diferent documentació, mentre que en cas de no haver-n’hi cap, s’ha obert un debat i s’ha consensuat l’assignació d’un d’específic. Per exemple, en el cas d’Alcarràs s’ha acordat la simbologia d’un arbre, que forma part de l’escut d’aquest municipi del Segrià. “Cada signe recull alguna cosa de la nostra identitat i ens ajuda a connectar la llengua de signes amb la cultura que ens envolta”, van destacar.
Una vegada consensuat el signe, els voluntaris graven vídeos que estan disponibles al web de l’entitat i també a través de les xarxes socials. D’aquesta forma, els participants en el projecte s’han encarregat de la preproducció, enregistrament, edició, postproducció i difusió dels vídeos. “Volem que es conegui no només entre les persones sordes, sinó també entre les oients per fer una comunicació més àgil i que la llengua de signes també vagi evolucionant”, van destacar. En aquest sentit, van agrair poder comptar amb una subvenció de la Generalitat per continuar amb aquest projecte. Ja estan disponibles vídeos que expliquen, en llengua de signes, tradicions com Lo Marraco i les festes de Sant Anastasi, la Fira de Titelles, Moros i Cristians i l’Aplec del Caragol i fins i tot els barris i ponts de la capital del Segrià. També les estacions d’esquí i la gastronomia típica amb diferents receptes. Es poden veure al web www.llarsordslleida.es i als comptes de l’entitat a Instagram, Twitter i Facebook.