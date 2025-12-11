Un dels mercats nadalencs més antics, al voltant de plaça porxada més gran de Catalunya
El tradicional Mercat de Santa Llúcia i la Fira dels Alls de Balaguer se celebra el 6 de desembre de 2025 amb activitats per a tota la família i productes de proximitat
El Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls de Balaguer s'ha consolidat com un dels mercats nadalencs més antics de Catalunya, convertint-se en una cita imprescindible per als amants de les tradicions catalanes. Aquesta emblemàtica fira, que se celebra el 6 de desembre, representa un autèntic viatge en el temps que combina història, gastronomia i cultura popular en un entorn arquitectònic excepcional.
La fira, que enguany obrirà les seves portes de 9:30h a 20:30h ininterrompudament, s'ha convertit en un punt de trobada i comerç de referència durant les festes nadalenques a les comarques lleidatanes. L'esdeveniment destaca especialment pel seu emplaçament privilegiat: la imponent Plaça del Mercadal, reconeguda com la plaça medieval porxada més gran de Catalunya.
Un escenari monumental per a una fira històrica
Contràriament a la creença popular que situava la plaça porxada de Vic com la més gran del territori català, la Plaça del Mercadal de Balaguer ostenta aquest títol amb unes dimensions que impressionen: aproximadament 8.100 metres quadrats i un total de 98 porxos que li confereixen una personalitat única. Aquest espai, declarat bé cultural d'interès local, representa un dels millors exemples conservats d'urbanisme medieval de tot el país.
El mercat s'estendrà més enllà d'aquesta imponent plaça, ocupant els carrers d'Avall, la plaça de Sant Jaume, el carrer de l'Escala, la plaça del Pou i el carrer Major, creant un recorregut comercial i festiu que vertebra el centre històric de la ciutat. Les parades oferiran productes típics nadalencs, artesania local i una àmplia selecció d'articles de proximitat que han caracteritzat aquesta fira al llarg de la seva història.
Gastronomia tradicional i productes de la terra
Com no podia ser d'altra manera en un esdeveniment que porta per nom la Fira dels Alls, la gastronomia vinculada a aquest producte serà protagonista durant tota la jornada. El carrer de l'Escala es transformarà en un espai gastronòmic anomenat "Tast de Nadal", on l'Associació Dona Rural presentarà una mostra d'alls, preparacions d'allioli de codony i servirà la tradicional sopa d'alls seguint la recepta del reconegut divulgador i escriptor gastronòmic Josep Maria Morell.
Un dels moments més esperats serà la presentació del pa Piriponent a les 12:00h, una nova proposta gastronòmica elaborada amb massa mare i promocionada pel Gremi de Forners de Lleida. A més, es podrà gaudir d'un vermut musical nadalenc a les 12:30h a la plaça del Pou, amb el concert "Christmas Songs" a càrrec de Maria Fernández, que oferirà una selecció de cançons nadalenques mentre els assistents poden degustar diverses tapes.
Activitats per a totes les edats
La programació d'aquesta edició 2025 del Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls està dissenyada per atraure públic de totes les edats, amb especial atenció a les activitats dirigides als més petits de la casa. Des de les 10:30h fins a les 13:30h, els infants podran participar en un taller gastro-lúdic amb Erikas Cakes, que els endinsarà en el conte "El follet del forner", una metàfora sobre la importància del pa de massa mare.
A la tarda, a partir de les 16:30h, s'organitzarà un taller de manualitats nadalenques a càrrec d'Eva Maria, de l'escola de petits artistes, i a les 17:00h tindrà lloc una activitat de "Storytelling" en anglès titulada "Santa's elves", organitzada per Kids&Us. La visita de les patgesses Albaflor, Dolldargent i Ditsdeseda serà un altre dels moments àlgids de la jornada, que recorreran el mercat acompanyades pels Pastorets del grup Xarop de Canya.
Una tradició que es projecta cap al futur
El Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls no només representa una mirada al passat i a les tradicions catalanes, sinó que s'ha sabut adaptar a les noves tendències i necessitats dels visitants. La combinació d'elements tradicionals amb propostes innovadores ha permès que aquest esdeveniment històric mantingui la seva rellevància i atractivitat en ple segle XXI.
Els organitzadors han preparat també un "Photocall" amb en Rovelló, el conegut personatge infantil creat per Josep Vallverdú, on els infants que es facin una foto i l'etiquetin a les xarxes socials amb @firesifestesbalaguer o #santalluciablg2025 participaran en el sorteig de cinc abonaments per al Cosmolúdic de Balaguer, una iniciativa que connecta la tradició amb les noves formes de comunicació digital.