EDUCACIÓ
Alumnes d’FP de l’institut La Segarra ideen solucions a reptes reals en 24 hores
Com reduir les baixes laborals i millorar la salut dels treballadors i una eina de comunicació interna per als empleats d’una planta de producció. Aquests són els reptes en els quals treballen des d’ahir al matí setze estudiants de Formació Professional de l’institut La Segarra de Cervera en el marc de les 24 hores d’Innovació en la modalitat School Hub, una jornada que connecta l’FP amb el món empresarial a través de reptes reals plantejats per empreses, en aquest cas Umivale Activa i Delafruit. Després de 24 hores treballant en equip, pensant i creant, avui a les 8.00 hores hauran de presentar les seues propostes en un pitch d’un minut i mig. Laia Sió, responsable del programa Innova FP del centre, va destacar que és “una oportunitat única per veure com la Formació Professional es connecta amb el món empresarial i com els joves desenvolupen solucions reals de forma col·laborativa i multidisciplinària”. L’activitat combina treball intensiu, coordinació d’equip i creativitat, i posa a prova diferents habilitats. Fa dos anys, l’institut La Segarra va aconseguir el primer premi d’aquesta mateixa modalitat amb un repte presentat per Estrella Damm en el qual van proposar vasos reutilitzables per als concerts.