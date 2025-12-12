Buenafuente anuncia que no presentarà les Campanades de RTVE
El còmic i presentador "haurà d’allargar el seu període de descans i l’aturada de la seua agenda professional"
La parella de presentadors Andreu Buenafuente i Silvia Abril no conduirà les Campanades de RTVE el 31 de desembre des de la porta del Sol de Madrid, segons ha informat aquest divendres el mateix còmic i ha confirmat la Corporació pública.
En una publicació a X, RTVE ha detallat que Andreu Buenafuente "haurà d’allargar el seu període de descans i l’aturada de la seua agenda professional". "La seua recuperació li portarà una mica més de temps, el necessari per tornar al 100% en tots els seus projectes professionals", ha subratllat.
"Això implica que ni ell ni Silvia Abril podran presentar el 31 de desembre les Campanades de TVE", ha assenyalat la Corporació, que ha agraït "la comprensió, l’afecte i el respecte" i li ha transmès el seu "suport més sincer".
Fa unes setmanes, RTVE i el propi Buenafuente anunciaven una "aturada temporal a la seua agenda professional per descansar i recuperar-se per motius d’"excés de càrrega laboral" i per "prescripció mèdica". L’anunci arribava dies després de conèixer-se que el presentador de 'Futuro Imperfecto' a La 1 era l’elegit per la Corporació per presentar les Campanades de final d’any, al costat de Silvia Abril.
En un vídeo publicat aquest divendres, el còmic ha explicat que va tenir "un episodi d’estrès", "no agradable, però comú en una societat com aquesta, una mica accelerada". "En el meu cas, amb treballs que jo mateix m’origino i em motivo i mi mateix crec. O sigui, ràdio, cine, televisió, teatre... Hi va haver un moment en què ja no vaig poder, em vaig desalinear i el meu cos va dir, has de parar. I així ho vaig fer", ha explicat.
En aquest sentit, Andreu Buenafuente ha donat les gràcies a "tots els professionals" que els estan ajudant i "a tota la gent" que li envolta i que li està donant "un afecte increïble". "Que sapigueu que cada goteta d’aquest afecte és una vitamina", ha declarat, mentre ha agraït també el "respecte" per la situació. "És molt emocionant comprovar que això ja és molt comú i tots hem après una miqueta a suportar-lo. El que el pateix i el que assisteix que el pateix", ha manifestat el presentador.
Un procés "una mica lent"
Respecte al procés de recuperació, el còmic ha afirmat que "és una mica lent" i que si es vol fer "bé portarà una miqueta més de temps". "No crec que hagi d’accelerar una recuperació. He d’estar bé per fer el que em fa feliç i, per tant, no serà possible fer les Campanades amb Silvia Abril", ha anunciat.
"No veig cap cosa bona en forçar-me per fer un treball un dia. Cal tornar bé. Cal ser al camí, en l’avenç i la serenitat per tornar a fer el que m’agrada", ha declarat Buenafuente, que també ha agraït el "suport" de TVE "des del primer minut".
Així mateix, ha posat de relleu aquest suport ja que "no és fàcil parar una maquinària d’entreteniment". "La meua televisió m’ha donat suport, així vull dir-ho, i això és molt important. També la Cadena SER amb el programa 'Nadie sabe nada’", ha subratllat.
"Estar bé" per fer el que l’"apassiona"
D’aquesta manera, el còmic considera que ha d’"estar bé" per fer el que tant l’"apassiona". "Que a vosaltres us agradi i que sigueu al meu costat, encara m’obliga a estar millor", ha emfatitzat. "Així que això és el que faré. Continuar recuperant-me, ben acompanyat, ben assessorat, estimat, respectat i, quan sigui possible, tornar a la quotidianitat, que sigui. No sé gaire bé el que passarà", ha assenyalat.
Segons ha afegit, "la falta d’un horitzó exigent és el que ara mateix necessita una persona que ha hagut de parar per un estrès". "Que sapigueu que estic en això, treballant, que m’encanta el que faig i que des d’aquí vull comunicar això. No podem fer les campanades, però hi haurà moltes més coses en el futur quan un estigui serè, tranquil i en disposició", ha afirmat.