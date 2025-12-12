ON ANEM
Els Mercats de Nadal de la demarcació de Lleida que no et pots perdre aquest cap de setmana
Els tradicionals mercats posen color a aquestes festes amb desenes de parades amb productes artesanals i de proximitat als carrers de diversos municipis lleidatans
Les celebracions pròpies d’aquestes dates prenen força a Ponent amb els principals mercats de Nadal.
A Tàrrega se celebra des d’aquest divendres (16.30) fins diumenge i reunirà més de 90 expositors pels carrers del centre històric, i amb el GastroNadal obert fins a les 24.00.
Almenar celebrarà dissabte el seu 9è Mercat de Nadal i Lletra, a la plaça del Mercat i el carrer Horta. La jornada reunirà comerç local i artesans, a més d’activitats familiars i la visita del carter reial dels Reis Mags durant el matí.
Aquell mateix dia, Guissona acollirà la seua Fira de Nadal i d’Artesania, acompanyada del tradicional mercat d’antiguitats i col·leccionisme.
A Lleida, el Mercat d’Artesans de Nadal obrirà aquest divendres a la plaça de la Catedral, el Pati de les Comèdies i Vila de Foix, amb 27 parades. El mercat comparteix horari amb el Mercat de Santa Llúcia, que manté al Pati de les Comèdies les seues parades de pessebres i decoració nadalenca. Per la seua part, el Mercat de les Idees, dedicat a joves artistes i creadors, enguany es trasllada a l’avinguda Francesc Macià. El Trenet de Nadal recorrerà la ciutat amb parades a la Paeria, av. Blondel-IEI, Ricard Viñes-Prat de la Riba i Auditori. Paral·lelament, a les 19.00 a la Paeria, arrancarà el Cicle de Nadal, que inclourà el pregó de Nadal a càrrec de Daniel Palau Valero, bisbe de Lleida. L’acte es tancarà amb nadales interpretades per la Coral Vailets de l’Orfeó Lleidatà.