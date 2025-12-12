CREATIVITAT
El Nadal més artístic a Agramunt
Més d’un centenar de petits d’I4 i I5 pengen els seus ornaments a l’arbre de Josep Guinovart. Una activitat que va nàixer l’any 2002 i que s’ha convertit en una tradició per inaugurar les festes
Més d’un centenar d’alumnes d’I4 i I5 de les escoles Macià Companys i Mare de Déu del Socós d’Agramunt van inaugurar ahir les festes a la capital del Sió amb l’ornamentació de l’arbre de Nadal de l’Espai Guinovart. Els alumnes de la ZER El Sió van enviar els ornaments que havien preparat perquè poguessin ser penjats a l’arbre. L’activitat, que porta per nom Nadal a l’Espai, va comptar amb l’acompanyament musical d’alumnat de l’Escola Municipal de Música de la localitat amb nadales, entre les quals es van interpretar A Betlem me’n vull anar, Ara ve Nadal, Fum, fum, fum, Els Reis d’Agramunt o El trineu.
La responsable dels serveis educatius i activitats de l’Espai Guinovart, Lluïsa Gabarra, va explicar que “els alumnes han penjat ornaments confeccionats per ells mateixos, ja sigui a l’escola o a casa amb la família, amb la premissa que facin servir material reutilitzat”. L’activitat, que ja s’ha convertit en una tradició per inaugurar el Nadal a Agramunt, va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, i de la regidora de Cultura, Amanda Cardona, que van felicitar els més petits pels seus ornaments i els van desitjar unes bones festes.
Per completar l’activitat que es va portar a terme ahir al matí, els alumnes van ser obsequiats amb coca i xocolate per part de l’ajuntament.
Josep Guinovart va dissenyar aquest arbre de Nadal el 2002, fa 23 anys, i des de l’any següent els nens són els encarregats de decorar-lo, la qual cosa s’ha convertit en una tradició. En aquest sentit, Gabarra va destacar que “a la Fundació mantenim l’esperit nadalenc amb aquesta activitat, l’última de l’any”. L’arbre quedarà instal·lat durant totes les festes.
Actualment, l’Espai Guinovart acull dos exposicions temporals. D’una banda, la mostra Dones, flors i violes, centrada en obres de Josep Guinovart en les quals apareixen dones. Es pot visitar fins al 8 de març i és una mostra molt completa perquè ofereix obres de tota la seua àmplia trajectòria, algunes d’inèdites. D’altra banda, el Petit Espai ret homenatge a un dels veïns d’Agramunt més estimats, Josep Farreny, amb una petita selecció d’algunes de les seues nombroses obres. Es pot visitar fins al 15 de febrer.