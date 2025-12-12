Quant toca si encertes les darreres xifres del Gordo de la Loteria de Nadal
Les aproximacions són una altra manera de guanyar una bona quantitat de diners a falta que toqui el premi gros
Aquest dilluns 22 de desembre tindrà lloc el sorteig de la Loteria de Nadal, un dels moments més esperats de l'any per l'alegria, il·lusió i sociabilitat que hi ha al voltant dels números que surten dels bombos del Teatro Nacional de Madrid. Milions de catalans i espanyols estaran atents als càntics dels nens de San Ildefonso. És clar que l'objectiu del Sorteig Extraordinari de Nadal és El Gordo, però si no s'aconsegueix, també hi ha qui pot guanyar un bon pessic amb el segon (125.000 euros el dècim) o el tercer premi (50.000 euros el dècim).
A més, si no toca cap d'aquests premis, però coincideixen algunes de les terminacions dels primers premis, també es pot esgarrapar una quantitat interessant. La loteria de Nadal 2025 reparteix en total 2.590 milions d'euros en premis. Concretament, El Gordo es bonifica amb 400.000 euros el dècim, però la major part dels diners es destinen al repartiment de premis menors.
Què guanyes amb les últimes xifres del Gordo
Els premis més coneguts, més enllà del Gordo, són el Segon i el Tercer premi, però la realitat del sorteig és que molts dels dècims premiats són els coneguts com a aproximacions. En el cas de les aproximacions d'El Gordo, aquestes són el reintegrament, és a dir, si l'última xifra coincideix amb el primer premi. En aquest cas, es recupera el que es juga: 20 euros. Però, en el cas d'encertar les dues últimes xifres, el premi augmenta a 5€ per cada euro jugat, és a dir, es paga a 100 euros el dècim més 20 euros del reintegrament: en total, 120 euros.
I si s'encerta les tres o quatre últimes xifres? Doncs el premi és exactament el mateix que si s'encerten dos, 120 euros per cada dècim jugat.
A més, hi ha dues aproximacions a El Gordo més generoses. Aquestes són les aproximacions al número anterior i posterior a El Gordo, que es paguen a 2.000 euros per dècim jugat, o 100 euros per cada euro jugat. Tots aquests premis estan exempts d'impostos, ja que són inferiors a la quantitat fixada per Hisenda, que estableix el límit en 40.000 euros.
Altres aproximacions amb valor econòmic
A més, existeixen altres premis per aproximacions que no estan lligats al número guanyador del Primer Premi. Són els següents:
- Número anterior i posterior al Segon Premi: 1.250 euros per dècim o 62,50 euros per cada euro apostat.
- Número anterior i posterior al Tercer Premi: 960 euros el dècim o 48 euros per cada euro jugat.
D'altra banda, també està el cas que hi hagi números coincidents amb les últimes xifres del Segon i Tercer premi. En ambdós casos, si les dues últimes xifres coincideixen amb el número premiat, es bonificarà amb 100 euros el dècim o cinc euros per cada euro jugat.