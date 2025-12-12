El Tribunal Suprem confirma que per instal·lar un punt de recàrrega elèctrica al garatge només cal avisar a la comunitat de veïns
Segons el màxim òrgan judicial espanyol, fins i tot quan el cablejat travessa zones comunes no caldrà aprovar la instal·lació a la junta de la comunitat
El Tribunal Suprem espanyol ha marcat un abans i un després en la implementació d'infraestructures per a vehicles elèctrics amb una decisió transcendental. La Sala Civil, mitjançant la Sentència 1.745/2.025, ha establert que la instal·lació de punts de recàrrega en garatges comunitaris només requereix una comunicació prèvia a la comunitat, sense necessitat d'obtenir cap autorització expressa.
Aquest pronunciament judicial confirma que els usuaris de vehicles elèctrics poden instal·lar aquests dispositius a les seves places individuals simplement comunicant-ho, encara que el cablejat necessari hagi de travessar elements comuns de l'edifici, com sostres o parets.
L'única excepció contemplada pel tribunal és que la instal·lació suposi una afectació innecessària o desproporcionada dels elements comuns o causi un perjudici significatiu als altres copropietaris. Aquest matís és crucial per entendre l'abast real de la sentència.
Els antecedents del cas: un conflicte a Vilajoiosa
Tot va començar a Vilajoiosa (Alacant) quan un veí, en Roberto, va decidir el setembre de 2017 instal·lar un punt de recàrrega a la seva plaça de garatge. Seguint el que ell considerava el procediment legal, va informar l'administració de finques sobre la seva intenció, aportant un informe tècnic complet i la documentació necessària.
La resposta de l'administració va ser contundent: li van comunicar que no estava permès utilitzar elements comuns per a instal·lacions privatives sense l'autorització expressa de la Junta de Propietaris. Malgrat que en Roberto va invocar l'article 17.5 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), la presidenta va insistir en la necessitat d'un acord unànime, suggerint esperar a la propera junta i advertint de possibles accions legals.
Davant d'aquesta postura, el propietari va reiterar la seva posició mitjançant burofax i, finalment, a principis de desembre de 2017, va procedir a la instal·lació, obtenint el certificat elèctric corresponent. Posteriorment, en una Junta General Extraordinària celebrada al febrer de 2018, la comunitat va acordar requerir al propietari la retirada de la instal·lació, facultant la presidenta per iniciar accions judicials si fos necessari.
El recorregut judicial: de la primera instància al Suprem
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Vilajoiosa inicialment va desestimar la demanda d'en Roberto. La sentència considerava que, com que la instal·lació implicava col·locar cablejat pel sostre del garatge i perforacions al forjat (elements comuns), era necessària l'autorització expressa de la comunitat, segons l'article 7.1 de la LPH.
No obstant això, l'Audiència Provincial d'Alacant va estimar el recurs d'apel·lació, interpretant que l'article 17.5 de la LPH no exigia l'autorització de la comunitat. L'Audiència va argumentar que instal·lar un punt de recàrrega en una plaça individual és pràcticament impossible sense afectar mínimament elements comuns, i que la voluntat del legislador era facilitar l'ús de vehicles elèctrics.
La comunitat de propietaris va interposar aleshores un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Els demandants sostenien que qualsevol modificació en l'estructura de l'immoble requeria autorització unànime de la Junta.
Els fonaments jurídics de la decisió del Suprem
La Sala Civil ha examinat detingudament els preàmbuls de la Llei 19/2009 i la Llei 8/2013, que van introduir i modificar la previsió analitzada. Ambdues tenen com a objectiu facilitar l'adopció d'acords per millorar l'eficiència energètica i promoure la transició cap a una mobilitat més sostenible, incloent-hi la promoció dels vehicles elèctrics.
Des d'una perspectiva semàntica, l'expressió legal "només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat" no deixa marge a elucubracions. El precepte no esmenta l'existència o possible afectació d'elements comuns com a condició, ni estableix excepcions més enllà de l'afectació desproporcionada, sinó que es limita a ordenar que la comunicació prèvia és suficient.
Implicacions pràctiques per als propietaris de vehicles elèctrics
Aquesta resolució del Tribunal Suprem elimina un obstacle significatiu per a l'adopció massiva de vehicles elèctrics a Espanya, en especial a les zones urbanes densament poblades on la majoria d'habitatges disposen només de places de garatge en comunitats. La sentència està alineada amb les polítiques europees de descarbonització del transport i marca un precedent que reforça el dret individual a contribuir a la transició energètica.
Les comunitats de propietaris hauran d'adaptar-se a aquesta nova realitat jurídica i només podran oposar-se a les instal·lacions en casos molt excepcionals on es demostri un perjudici objectiu i desproporcionat.