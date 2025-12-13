LLEURE
Arrenca la temporada d'esquí a Port Ainé amb millores de l'estació i la inauguració d'un nou restaurant
Els sistemes de producció de neu són "més eficients i sostenibles" i s'ha actualitzat el material de lloguer
L'estació de Port Ainé ha inagurat avui la principal novetat d'aquesta temporada d'hivern, un nou restaurant a la cota 2.100.
L'establiment, anomenat Clots, és un espai per a que els visitants puguin fer-hi una pausa a peu de pistes. S'ha presentat aquest dissabte en un acte celebrat amb Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya (FGC), propietària i gestora de l'espai, també ha anunciat la millora dels serveis oferts per l'estació. Per exemple, els sistemes de producció de neu s'han renovat i ara són "més eficients i sostenibles", segons afirma FGC. També s'ha actualitzat el material de lloguer d'esquí i snowboard.
Per altra banda, Port Ainé ha programat diverses activitats durant tota la temporada, com tastos de prodyctes locals, actuacions musicals, tallers o competicions esportives. Enguany també es celebrarà una nova edició del Festival de Nadal.
El gerent de l'estació, Xavier Bigorda, ha declarat que "potenciar les activitats de neu i també més enllà de la neu als Pirineus ens permet treballar per l'equilibri territorial i la dinamització econòmica, en aquest cas al Pallars".
En l'acte d'aquest dissabte, també s'ha inaugurat un mural a la caseta de compressors de Port Ainé, en el marc del Dia Internacional de les Muntanyes. L'estació té la voluntat de "divulgar els valors naturals i culturals" del Parc Natural de l'Alt Pirineu, segons afirma FGC en un comunicat.