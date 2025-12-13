SALUT
Doble talent contra el càncer
Maria Alba i Anabel Sorolla són bessones idèntiques que formen part de l’equip investigador de l’IRBLleida. Un tumor de mama agressiu i el de pulmó centren els seus treballs científics
L’IRBLleida està format per 540 investigadors de 36 grups diferents. Entre aquests es troben les doctores Maria Alba i Anabel Sorolla Bardají, bessones idèntiques que han dedicat tota la seua carrera professional a la investigació del càncer amb l’objectiu de trobar noves dianes terapèutiques per lluitar contra aquesta malaltia. De 43 anys i originàries d’Almenar, expliquen a SEGRE com van decidir emprendre aquest bagatge científic. “Sempre ho he tingut clar perquè m’agradaven les assignatures científiques i vaig decidir estudiar Bioquímica. A l’acabar la carrera, vaig sentir la necessitat d’ampliar els meus coneixements i vaig creure que la investigació seria una sortida interessant”, assegura Maria Alba. En aquell moment, afegeix, “vaig trucar a les portes de diversos investigadors de l’IRBLleida”. Per la seua part, Anabel explica que “m’agradaven més les ciències ambientals, però finalment vaig fer Bioquímica també. El meu germà és doctor en Matemàtiques i vaig veure que fer una tesi era una cosa motivadora i podia tenir un impacte en la societat”. En la família no hi havia cap antecedent, per la qual cosa agraeixen als seus pares tot el suport rebut.
Fins i tot han ampliat la seua investigació fora de les nostres fronteres. Anabel va fer la tesi a Lleida i, a l’acabar, una estada postdoctoral a Austràlia, on va estar vuit anys. “Va ser una experiència que em va canviar la vida a nivell personal i professional”, constata. Allà va començar els estudis sobre el càncer que va poder continuar a l’IRBLleida, on treballa des de fa cinc anys. Les dos formen part del Grup d’Investigació de Biomarcadors en Càncer. La investigació de l’Anabel se centra a dissenyar nous fàrmacs i conèixer el paper de certs gens en el càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i amb menys dianes terapèutiques. Maria Alba, per la seua part, investiga el vessament pleural maligne relacionat amb el càncer de pulmó per aconseguir un millor diagnòstic i més precoç. Coincideixen que s’ha avançat molt en investigació. “Mai no és suficient perquè de moment no podem curar el càncer, però hem d’arribar a cronificar-lo i evitar que el tumor acabi en metàstasi”, destaquen. Sobre com és investigar en família, diuen que col·laboren molt estretament en els seus respectius projectes “com a bones germanes i bones científiques”. Admeten, entre rialles, que és habitual que els seus companys les confonguin a l’ascensor o als passadissos. “Ens vam regalar un test genètic i vam confirmar que som bessones idèntiques. Fins i tot ens confonen a l’enviar-nos emails”, comenten divertides.
Implicades en la igualtat de gènere en les carreres científiques
Les dos científiques participen en les iniciatives que promou l’IRBLleida per divulgar la investigació biomèdica a les comarques lleidatanes i també per la igualtat de gènere. Recorden que al centre el 60% dels investigadors són dones, malgrat que admeten que “quan escales a llocs de més responsabilitat, la presència de la dona és menor”. Assenyalen que no creuen que sigui un problema de falta de motivació, sinó social, encara que reconeixen que la maternitat pot frenar moltes dones en la seua carrera professional. Totes dos assenyalen que la implicació dels pacients i de la societat en la investigació és “fonamental”.