ALTRUISME
Lleida, al top 5 del rànquing de les ciutats espanyoles més solidàries
Segons GoFundMe, aquest any els lleidatans van fer 622 donacions per valor de 25.000 €
Lleida es consolida com una de les ciutats més solidàries de l’Estat al situar-se al top 5 del rànquing elaborat per GoFundMe al seu informe Year in Help 2025. La plataforma identifica les urbs amb més nombre de donacions per càpita, una llista liderada per Barcelona i Madrid, seguida de València, Granada i, en cinquena posició, Lleida. Aquest resultat reflecteix el pes creixent de la capital del Segrià al mapa solidari espanyol.
Al llarg del 2025, la ciutadania lleidatana va fer un total de 622 donacions, que van sumar 25.000 euros. Malgrat que la xifra econòmica no és la més elevada, proporcionalment sí que destaca la intensitat participativa de Lleida, que manté un compromís constant amb causes locals i també d’abast social més ampli.
L’informe situa Espanya com un dels actors més rellevants dins de GoFundMe durant l’últim any. Amb 13 milions d’euros recaptats i més de 340.000 donacions, el país confirma una tendència a l’alça en la mobilització ciutadana, fins i tot en un context econòmic complex. La plataforma subratlla que “aquest creixement respon tant a la creació de noves campanyes com al suport sostingut a iniciatives ja consolidades”.
A escala global, aquest any 2025 va suposar un punt d’inflexió per a GoFundMe. La comunitat internacional va registrar una mitjana de 2,5 donacions per segon i més de 72 milions de recaptacions compartides a través de les xarxes socials, un indicador clar de l’enorme visibilitat de les campanyes. A més, més de 47 milions de donacions es van destinar directament a persones, reforçant la funció de la plataforma com a espai de suport mutu.