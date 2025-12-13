HISTÒRIA
Una cúpula audiovisual recorrerà Lleida per lluitar contra les "falsedats de la història" de l'època franquista
Per mostrar l’impacte de la guerra i la dictadura. Dirigida especialment a joves davant la desinformació de les xarxes
Una cúpula que projecta un vídeo en 360 graus per explicar l’impacte de la Guerra Civil i la dictadura franquista en la pèrdua de drets i llibertats de la societat. És la proposta de la delegació del Govern central a Lleida, que ahir va inaugurar aquesta experiència a la plaça de la Pau, just davant la seu de la institució a la capital, i que recorrerà fins al 19 de desembre diferents barris. Oberta a tota la ciutadania, la iniciativa va especialment dirigida als més joves per lluitar contra les “falsedats de la història” i els discursos d’odi que es difonen a través de les xarxes socials. Així ho va explicar ahir el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, qui va mostrar la seua preocupació pel desconeixement de la història entre els joves i que, va afegir, indica que “alguna cosa ha fallat i n’hem de fer més”.
Segons Prieto, els joves viuen ara “la dictadura de l’algoritme” que posa en dubte la democràcia. “Aquestes llibertats ens van costar molt d’aconseguir i hem de lluitar cada dia per mantenir-les”, va destacar. La cúpula, sota el nom De la foscor a la llum. 50 anys de llibertats, es complementa amb una coproducció de la subdelegació, Lleida TV i 360 LAB, que consisteix en quatre programes amb diàlegs intergeneracionals entre persones que van viure la dictadura i joves de 17 a 20 anys. El director de Lleida TV, Òscar Fernàndez, va assegurar que tenen com a escenari la Val d’Aran, les Garrigues i la Seu Vella de Lleida. “Més que un diàleg acaba sent un acte d’escolta per part dels joves, per posar en relleu el que ha costat aconseguir les llibertats que tenim ara”, va dir.
A l’Eix, Cappont, Pardinyes i la Zona Alta
El documental que es projecta dins de la cúpula, de 6 metres de diàmetre i 3 d’alt, inclou imatges històriques de Lleida de la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura franquista i la Transició. Es podrà veure en diferents espais com l’Eix Comercial, la plaça Ricard Viñes, el carrer Corregidor Escofet davant l’EOI i la plaça Blas Infante, a Cappont. La proposta organitzada per la delegació del Govern central a Catalunya i la subdelegació a Lleida tanca els actes a Catalunya del ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica sobre els 50 anys de democràcia.