ENTITATS
El Pare Noel, a Cardenal Remolins
La seua associació de comerciants arranca la campanya de Nadal
L’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins de Lleida va inaugurar ahir les activitats i la decoració que han instal·lat per celebrar la campanya de Nadal. Ho va fer amb una actuació del grup Caram Com Balla, que va fer les delícies dels més petits amb el seu repertori de cançons populars. L’entitat també ha habilitat la casa del Pare Noel, en la qual els nens podran entregar-li les seues cartes. El Pare Noel hi serà avui de 12.00 a 13.30 hores i de 18.30 a 19.30; el divendres 19 de 18.30 a 19.30, el diumenge 20 i el dimecres 23 de 12.00 a 13.30 i de 18.00 a 19.30, i el dijous 24, nit de Nadal, des de les 12.00 fins a les 13.30 hores.