Última crida de la DGT: el dispositiu que substitueix els triangles i que encara no tenen milers de conductors
A Espanya, falta menys d’un mes perquè la balisa V16 connectada es converteixi en obligatòria a tots els vehicles, substituint definitivament als tradicionals triangles d’emergència. A partir de l’1 de gener de 2026, els conductors hauran de comptar amb aquest dispositiu homologat i operatiu, tal com estableixen la Direcció General de Trànsit (DGT) i el Ministeri de l’Interior.
Malgrat que la mesura va ser anunciada fa cinc anys, molts usuaris estan retardant la compra fins l’últim moment i d’altres desconeixen encara què és la balisa V16 i com funciona. Aquesta situació ha provocat un augment notable de la demanda en les últimes setmanes, amb dificultats per trobar unitats disponibles en alguns punts de venda autoritzats.
La DGT també ha alertat sobre la proliferació d’ofertes fraudulentes de balises no homologades, venudes per sota dels 20 euros. Aquests dispositius no compten amb la connectivitat exigida ni amb el suport oficial i sol seran vàlids fins el 31 de desembre de 2025, per la qual cosa no compliran la normativa a partir del proper any.
La balisa V16 emet un senyal lluminós visible i es connecta automàticament a la xarxa per avisar d’una incidència a la carretera, millorant la seguretat viària i facilitant la localització d’avaries o accidents. La DGT ha reiterat que no hi haurà pròrroga per a l’entrada en vigor de la norma, encara que el seu director, Pere Navarro, ha anunciat un període transitori després de l’1 de gener de 2026 en el qual no s’imposaran sancions de forma immediata. Durant aquell temps, les autoritats prioritzaran la informació i la conscienciació abans d’aplicar la multa prevista de 80 euros per no portar la balisa obligatòria.