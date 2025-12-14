El bisbe de Lleida obre el Nadal
La Paeria de Lleida es va omplir ahir per acollir el tradicional pregó de Nadal, organitzat anualment per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Per donar inici a les festes a la ciutat, el pregó d’aquest any va ser pronunciat per Daniel Palau, bisbe de Lleida, coincidint amb el seu primer any en el càrrec. Després d’unes paraules de l’alcalde, Fèlix Larrosa, el bisbe va animar els assistents a viure el Nadal amb alegria i va aprofitar per recordar que unes bones festes “no estan a l’abast de tothom”, subratllant la importància de “ser conscients de les dificultats que ens envolten”. La cerimònia va acabar amb la tradicional cantada de nadales per part dels nens i nenes de l’Orfeó Lleidatà.