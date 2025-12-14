TRADICIONS
Fires i mercats de Nadal per totes les comarques
Parades d’artesania i aliments
Quan falten menys de dos setmanes per Nadal, són molts els municipis que aquests dies celebren fires i mercats d’artesania amb productes per regalar, de decoració o d’aliments de proximitat. Ahir va ser el torn de Guissona amb la seua Fira de Nadal, que va omplir la plaça Major amb tretze parades, i amb el Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme a la plaça Bisbe Benlloch, amb set parades. A més, es van organitzar activitats com un espectacle familiar amb l’arribada del tió a càrrec de Nas de Cors i un escape room temàtic. A la tarda, els visitants van berenar pa amb oli i xocolate.
A Tàrrega, va continuar la 26a edició de la Fira d’Artistes i el Mercat de Nadal, que va omplir el centre comercial de visitants. Entre les activitats ahir hi va haver tallers d’espelmes i de petites corones de Nadal, degustació de còctels sense alcohol, de dolços nadalencs i de vermuts així com concerts amb Inversen Band i Carlitos Miñarro. El certamen seguirà avui.
Per la seua part, el Mercat de Santa Llúcia de Mollerussa va reunir ahir 44 parades al centre de la ciutat, un rècord de participació. El certamen, organitzat per la delegació de la Cambra de Comerç a Mollerussa i Mollerussa Comercial, va oferir tallers i activitats gratuïtes, així com una àmplia varietat de productes: decoració i arbres de Nadal, artesania, lots nadalencs, alimentació, detalls personalitzats, pessebres i parades solidàries, a més de tastos de vins i formatges. La capital del Pla ha previst una trentena d’activitats fins al 4 de gener.